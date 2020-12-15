İzmir'de aşırı yağışın ardından deniz neden taşıyor?

15 Aralık 2020 Salı, 12:18

İzmir’de etkili olan şiddetli yağışlar Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir bölgesini de olumsuz etkiledi. Bu bölgede özellikle kış aylarında lodosun etkili olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle oluşan taşkınlara son vermek için Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje tamamlanıncaya kadar denizin taşma riskine karşı sahile geçici olarak topraktan set çekti.

İzmir’de etkili olan şiddetli yağışlar bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre kentte dört gün içinde metrekareye düşen 194,6 kilogram yağışla, Aralık ayının ortalaması aşıldı. Yağışlar deniz seviyesinin altında kalan Mavişehir’de ise taşkına neden oldu. Bölgede Mavişehir sakinlerinin sıkıntılarını sona erdirmek amacıyla 32,5 milyon liralık yatırımla Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, denizin yükselmesi nedeniyle dün gece saatlerinde 40 kişilik ekiple sahile tedbir amaçlı toprak set çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgedeki su taşkınlarını sona erdirecek imalat çalışmaları sürerken bu olayın yaşandığını belirterek, “İlk kez denizin içine su içi betonu atıyoruz. Üzerine de kaya tahkimat yapacağız. Böylelikle deniz seviyesinin altında kalan b u bölgeye lodosun ve yağışın etkisiyle su girişini önleyeceğiz. Mavişehir sakinlerinin yaşadığı bu sıkıntı son olacak” dedi.

DENİZ SUYUNUN ÖNÜ KESİLECEK

Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kıyı Rehabilitasyon Projesi çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapımına başladığımız 2 bin 88 metrelik su içi betonunun 620 metresini tamamladık. Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimatın da kazısına başladık. Bu proje sadece bugünü kurtarmaya yönelik hazırlanmadı, küresel ısınmadan dolayı deniz seviyesi yükseliyor. Buranın geleceğine yönelik de bir sorun büyük ölçüde çözülmüş olacak” diye konuştu.

GEÇİCİ TOPRAK SET

Proje tamamlanıncaya kadar denizin yükselmesi nedeniyle bölgeye su girişini önlemek amacıyla sahile geçici olarak topraktan set çektiklerini belirten Atak, “Bu bölge deniz seviyesinin altında kaldığı için gel-git olaylarında, lodosta deniz seviyesi yükseldiğinde taşkınlar yaşanıyor. Projemiz tamamlandığında bu sorunlar yaşanmayacak. İmalat çalışmalarının dörtte birini tamamladık. Toprak seti de bu bölgeye yağışın ve lodosun su girişini önlemek amacıyla yaptık. İmalatları tamamladığımızda toprak seti de kaldıracağız” dedi.

İMALAT HATASI VAR

Türkiye Emlak Bankası A.Ş. tarafından 1997 yılında tamamlanan Mavişehir 2. Etap Konutları’ndaki yağmur suyu projesi, bölgenin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle, ortalama +1.70 koduna göre hazırlanarak İZSU tarafından onaylandı. Ancak Emlak Bankası, proje gereği yapılması gereken zemin dolgusunu gerçekleştirmediği gibi, yağmur suyu şebekesini de olması gereken kodlarda yapmadı ve uygulamada bazı yerlerde kotlar 0.40’a kadar düşürüldü. İZSU da yaptırılan yağmur suyu tesisini “proje kotlarında olmaması ve projeye aykırı davranılması” nedeniyle teslim almadı. Söz konusu imalat hatası yüzünden, denize deşarj olan yağmur suyu hatları, deniz seviyesinin yaklaşık 40 santim altında kaldı. Bu yüzden özellikle yağışlı günlerde rüzgarın da etkisiyle kabaran deniz, bölgede su baskınlarına yol açıyordu. Mevcut zemin kotları yükseltilemeyeceğinden TOKİ ile yapılan gör& uuml;şmeler sonucunda 2009 yılında özel bir protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, önlem olarak bölgeye yağmur suyu kanalı ızgaraları döşedi, denizin önünde sedde oluşturdu, terfi istasyonu kurarak yağmur sularının toplanarak denize deşarj edilmesini sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin etkilerini de göz önüne alarak 2020 yılında bölgedeki su taşkınlarını sona erdirmek amacıyla kapsamlı bir proje hazırladı. Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi’nin imalat çalışmalarına Ekim ayında başlandı.