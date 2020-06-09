İzmir'de CHP'li belediyelerin koronavirüs raporu

09 Haziran 2020 Salı, 09:24

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel İzmir'deki CHP'li belediyelerin koronavirüs salgını sürecindeki yardım raporunu paylaştı.

Yapılan tüm yardımların kalem kalem hesaplandığı tabloya göre İzmir’deki CHP’li belediyeler 8 milyon 511 bin maske, 414 bin 372 gıda paketi, 253 bin 244 dezenfektan, 449 bin 324 sıcak yemek, 377 bin 356 ekmek dağıttı.

180 MİLYON 554 BİN LİRA BÜTÇE KULLANILDI

Belediyeler kamusal alanda 388 bin 156 litre dezenfekten kullandı. İhtiyaç sahiplerine 19 milyon 65 bin 651 TL maddi destek sağlandı. Salgınla mücadelede kullanılan bütçe 180 milyon 554 bin 963 TL olarak açıklandı. Süreçte 176 bin 253 adet siperlik üretildi.

Başkan Yücel, “CHP’li Belediyeler hayatı zorlaştırmıyor, dertlere derman olmak için mücadele ediyor. Halka hizmet, Halk’ın partisi ile mümkün. Koronavirüs salgınına da, dertlere de #dermanCHP” dedi.