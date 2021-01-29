İzmir'de değer katacak kültür merkezi için geri sayım

29 Ocak 2021 Cuma, 12:57

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan tesisteki çalışmaları yerinde denetledi. Tesisi baştan aşağı gezen ve en ince ayrıntısına kadar inceleyen Başkan Selvitopu, projenin öngörülen tarihe yetiştirilmesi için ekiplerin planlı ve dikkatli çalışmasını istedi. Koronavirüs salgını geçtikten sonra düğün, konferans ve toplantı salonlarının, taziye evinin, eğitim ve spor tesislerinin yoğun olarak kullanılacağını hatırlatan Başkan Selvitopu, “İlçenin en büyük sosyokültürel tesisini Karabağlar’a kazandırmaya hazırlanıyoruz. Bu öyle bir tesis ki, sadece ilçemize değil tüm İzmir’e hizmet verebilecek. Kapasitesiyle ve sunduğu olanaklarla, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek” dedi.

TİYATRO SALONU DA VAR

Karabağlar’ın her noktasına eşit ve nitelikli hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, bu nedenle projeleri ilçenin farklı yerlerinde yaşama geçirdiklerini söyledi. Başkan Selvitopu, “Bütçemizi kişilerin değil tüm toplumun çıkarına kullanmaya devam edeceğiz. Kapalı pazaryerleri, meydan, semt ve kültür merkezleri gibi vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yatırımları, olanaklarımız ölçüsünde yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda üstün başarılar kazanan, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Tahsin Yazıcı'nın adını alan Semt ve Kültür Merkezi, 4 kattan oluşuyor. 6 bin 600 metrekare alana inşa edilen tesiste çok amaçlı tiyatro salonu, otopark, taziye salonu, mescit, derslikler, kafeterya, spor salonu, eğitim salonları, çocuk oyun odası, seminer odası, çocuk ve gençlik danışma merkezi, nikah ve konferans salonlarıyla düğün salonu yer alıyor.