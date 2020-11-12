"İzmir'de deprem sonrası bulaş riski arttı"

12 Kasım 2020 Perşembe, 10:27

CHP Yüksek Disiplin Kurulu YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’de şiddetli şekilde hissedilen depreminin ardından Covid-19 vaka sayılarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Polat, deprem sonrası pozitif vakalar için ayrı bir alan yaratılmadığını, bu sebeple afet bölgesinde bulaş riskinin çok arttığını vurguladı. Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde yerel hizmetlerin seferberlik ilan ettiğini söyleyen Polat, çadırların hepsinin dezenfekte edildiğini ve milyonlarca maske dağıtıldığını belirtti.

"BULAŞ RİSKİ ARTTI"

Sağlık Bakanlığı’nın depremin ardından sınıfta kaldığını belirten Polat, “Çadır kentler kurulurken ve yardımlar yapılırken pandemi unutuldu. Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel depremden sonraki ilk gece, yanımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayıp uyardı. Sağlık Bakanı semptomlu ve semptomsuz olmak üzere vakaları ikiye ayırmıştı. Özellikle afet bölgesi Bayraklı’da kaç tane semptomsuz pozitif vaka var? Bunların kaç tanesini evinde karantinaya aldınız? İnsanlara dışarıya çıkın, evinizde oturmayın diyoruz. Karantinada olan insanlar da otomatik olarak dışarıya çıktılar. Bulaş riski çok fazla arttı. Salgının bu bölgede pik yapması bekleniyor. Burada eksiğiz. Uyarılarımıza rağmen bir karantina yurdu veya alanı belirlenmedi. Karantinada kalması gereken insanlar çadır kentleri gezdiler maalesef” dedi.

"MİLYONLARCA MASKE DAĞITILDI"

Depremden sonra yerel yönetimlerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önderliğinde seferberlik başlattığını vurgulayan Polat, “Belediyelerimiz düzenli olarak çadırları dezenfekte edip, milyonlarca maske dağıttı. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü erken müdahale edip pozitif vakaları ayırabilirdi. Pozitif vakalar için alan yaratılsaydı; bugün İzmir’deki vaka artışına engel olunabilirdi. Depremin, doğal afetin tehlikesini biliyoruz ama pandemi ne olursa olsun unutulmamalıydı. Deprem ve pandemi yoksulluları daha çok etkiliyor. Sosyal devlet anlayışı olmadığı için yurttaşlarımız zor durumda kaldılar. İzmir’e yine İzmir yetti. İzmir’in kampanyasına 7 kıtadan destek geldi. Dayanışmayla bu sürecin yaralarını sarıyoruz” diye konuştu.

CHP’li Polat’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorular şu şekilde;

1) Koronavirüs vakalarının deprem bölgesinde artmaması için Bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir?

2) Bu önlemler ne zaman hayata geçirilmiştir?

3) Depremin üzerinden geçen zaman da dikkate alındığında, alınan tedbirlerin vaka artışı üzerindeki etki ve yansıması nasıldır?

4) Alınan tedbirler ile Bakanlığınızca vaka artış hızı yavaşlaması istenen seviyeye ulaşmış mıdır?







