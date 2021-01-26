İzmir'de deprem sonrası yıkılan 33 okul yeniden yapılacak

26 Ocak 2021 Salı, 16:01

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında depreme dayanıksız olarak belirlenen 33 okul yıkılmıştı. Yıkılan okulların yeniden inşası için İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, MÜSİAD İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'ne düzenlenen toplantının ardından konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün, 30 Ekim depremi sonrasında tek vücut olmuş bir İzmir'i yaşıyoruz. Büyükşehir belediyemiz sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları olarak bir araya geldik. Depremin yaralarının sarılması anlamında çok önemli kararlar alındı. Depremden sonra İzmir, Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergiledi. Deprem sonrasında yıkılan 33 okulun bir an önce yapılıp tekrar İzmir'in eğitim öğretim hayatına kazandırılması için çalışıyoruz. Depremden önce 50 okulu devlet olarak yıkmıştık, onların yapımı ile ilgili süreç devam ediyor. Ancak Bu okullara ilaveten 33 okul daha yıkıldı deprem sonrası. Bu 33 okulu İzmirli iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte ayağa kaldıracağız. İzmir'in eğitimi iyi bir seviyede ama bundan sonra daha da iyi bir seviyeye getirmek için birlik beraberlik için bir gayret ortaya koyuyoruz. Bugün bir görev paylaşımı yapıldı, inşallah okullar kısa sürede tamamlanmış olacak. Büyükşehir belediye başkanımıza ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.