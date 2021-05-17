İzmir'de düzenlenecek Kültür Zirvesi’nin teması belli oldu

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:48

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Kültür Mümkün” vizyonu ve çalışmaları sonucunda dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’nin teması belli oldu. 10 Haziran’da çevrimiçi bir oturumla açılacak ve İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı olarak 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında yüz yüze oturumlarla devam edecek Zirve, “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” adıyla yapılacak. Pandemi sonrası dönemde kültürün toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak Zirve’de dünyanın her yerinden yaklaşık 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zirve’de kültüre duyulan yoğun ihtiyacı açıkça ortaya koyan pandemi krizinin etkisi değerlendirilecek, yeni katılımcı modeller ve dayanışma ağları üzerine konuşulacak. Bizi neyin bir araya getirdiğinin farkına varmak ve kentlere olan aidiyet duygusunu güçlendirmek için yüzümüzü kültüre dönüyoruz. Pandemi önceden de zaten belirsiz bir zeminde yol alan kültür aktörlerinin daha iyi çalışma ve üretme koşullarına duydukları ihtiyacı gözler önüne serdi. Pandemi sonrasında hayatımızda kültürü kalkınmanın merkezine yerleştirmeye mecburuz. Zaman, birlikte yaşamanın farklı, daha iyi ve sürdürülebilir yollarını hayal etme cesaretini gösterme zamanıdır. Ve bunu hep birlikte, farklı kültürlerin bilgi birikimleriyle zenginleşmiş bir Akdeniz kenti olan İzmir’de yapacağız” dedi.

Kentlerin sürdürülebilir kalkınmada kültüre merkezi bir rol vermek için öncü rol üstlendiğini belirten Soyer, “Zirve’nin iki ana hedefi var. Bunlardan birincisi yerel düzeyde kültürün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama ve proje örnekleriyle pekiştirmek. İkinci olarak Zirve, hâlihazırda on yıllık eylem planı içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2021’de beşinci yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem’e ilişkin uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak” dedi.

AMAÇ KENT REFAHINI ARTIRMAK

İzmir’in kültür vizyonunun sanat, tasarım ve yenilik odaklı olduğunu söyleyen Soyer, “Tüm bunlarla beraber biyolojik çeşitliliği, çevre dostu üretim ve dağıtım modellerini de gözetiyoruz. Bu vizyonun bir başka yönü, sınır ötesi ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra etkileşimi ve çeşitliliği teşvik ederek İzmir'i önemli şehir ağları içerisinde bir merkez haline getirmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür politikaları ile kentteki refahı arttırmayı, daha demokratik, kapsayıcı, adil, eşitlikçi, güvenli ve sürdürülebilir bir İzmir’i hedefliyor” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) pilot kent programını tamamladığını da söyleyen Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “UCLG’nin daveti üzerine ‘Öncü Kent’ programına başlayan İzmir, bu programlar aracılığıyla UCLG Kültür 21 Eylemleri’nin prensiplerine dayalı bir kapasite geliştiriyor ve dünyayla bağlarını güçlendiriyor.”