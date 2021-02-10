İzmir'de emeklilerden Boğaziçi öğrencilerine destek
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu'ya tepki gösteren öğrencilere bir destek de İzmir'deki emeklilerden geldi. DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) İzmir Şubeleri yaptıkları açıklamada, "Onlar çocuklarımıza aşağı bak diye haykırsınlar; biz bu ülkenin emeklileri, aklımızla ve kalbimizle çocuklarımıza, başını öne eğilmeyen çocuklarımıza sesleniyoruz. Cüppeleri yerden kaldıracak olanlar da kelepçeli kapıları açarak yarını inşa edecek olanlar da sizlersiniz" dedi.
DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) İzmir Şubelerinin Konak SGK önünde yapacağı basın açıklamasına emniyet yetkilileri izin vermedi. Emekli-Sen heyeti bunun üzerine DİSK Ege Bölge Temsilciliği konferans salonunda ortak bir basın açıklaması yaptı. Emekli-Sen MYK üyesi Ercan Çınarlı, Ege Bölge baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak, Ege Bölge temsilci yardımcısı Levent Daşkın, şube başkanları ve şube temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasında Emekli-Sen MYK tarafından kaleme alınan basın açıklaması okundu.
"YANINIZDAYIZ"
Açıklamayı okuyan Eme Ege Bölge baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Yıllarca alın teri döktük; yıllarca yaşayabilmek ve çocuklarımızı okutabilmek için ürettik. Üretmek ve geleceği kurmak sırası onlarda. Onlar çocuklarımıza aşağı bak diye haykırsınlar; biz bu ülkenin emeklileri, aklımızla ve kalbimizle çocuklarımıza, başını öne eğilmeyen çocuklarımıza sesleniyoruz. Renklerinizle bir arada arada yaşamak, rengarenk bir dünyayı hep birlikte inşa etmek istediğinizi bizler biliyoruz. Sizler de o dünyayı inşa edecek zihinlere ve yüreklere sahip olduğunuza inandığımızı bilin." dedi.
"ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"
Özkaynak, şunları kaydetti: "Emekliler sendika kuramaz diyenler ile bugün öğrencilere atama rektör dayatıp susun diyenlerin korku ve kini ortaktır. Onlar, üniversiteleri de sendikaları da dört duvar ve bir sürgülü kapıdan ibaret sananlardır. Onlar, kendilerine ait olmayan ne varsa yıkıp yakmayı, nerede bir renk gri boyalarını kuşanmayı görev belleyenlerdir. Cüppeleri yerden kaldıracak olanlar da, kelepçeli kapıları açarak yarını inşa edecek olanlar da sizlersiniz."
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