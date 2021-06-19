İzmir'de faciadan dönüldü: Yaralılar var
İZMİR'in Bornova ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan 2 minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla birlikte alev alan minibüsler, kullanılmaz hale geldi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 7056 Sokak’ta meydana geldi. Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan B.D. yönetimindeki 35 M 9330 plakalı minibüsle, Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan T.K yönetimindeki 35 M 8841 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı. Minibüslerden biri alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer minibüse de sıçradı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, bazıları ise çevredekilerin çabasıyla tahliye edildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförleri B.D. ve T.K. ile yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında minibüsler tamamen kullanılmaz hale gelirken, yakındaki elektrik direkleri de zarar gördü.
Bu arada minibüslerin yandığı anlar, yurttaşlar tarafından görüntülendi.
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