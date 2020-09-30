İzmir'de hakları için eylem yapan sağlık emekçileri ifadeye çağrıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün (DEÜ), DEÜ Tıp Fakültesi’nde ek ödemelerde yaşanan adaletsizliği protesto eden sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine ifadeye çağrılan sağlık çalışanları, bugün polise ifade verdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ek ödemeler ve döner sermayeden alınan paya ilişkin yaşanan adaletsizliği protesto eden sağlık çalışanları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkında suç duyurusu yapılan İzmir Tabip Odası yöneticileri, sendika temsilcileri, hekim ve hemşireler, bugün İzmir'in Konak ilçesinde polis karakoluna giderek ifade verdi. Sağlık çalışanlarına CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atilla Sertel destek verdi.
Kantar karakolu önünde açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, "Savunmalarda, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, karantina kurallarının ihlal edilmediği, ortada karantina kararı olmadığı, hastane bahçesinde yapılan basın açıklamasının örgütlenme özgürlüğü, sendikal özgürlük, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bağlamında en temel insan haklarından birisi olduğu, savcılık soruşturmaları ve disiplin soruşturmaları aracılığıyla sağlık çalışanlarının baskı altına alınmaya, seslerini duyurmalarının engellenmeye çalışıldığı vurgusu yapıltık. Soruşturma süreci sonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.
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