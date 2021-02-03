İzmir’de hayat normale dönüyor
Önceki gece sabaha kadar yağan aşırı yağmurun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte yaşamı normale döndürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çamur, kentin işlek noktalarından temizlenirken hasar tespit çalışmaları da başladı. Menderes’te mevsimlik tarım işçileri geçici barınma alanlarına yerleştirildi, tahliye edilen Yeniköy halkına da sıcak yemek ve erzak kolisi dağıtılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yıllık yağış miktarının yüzde 18’ini bir gecede alan kentte hayatı normale döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği şefliği ekipleri selden etkilenen bölgelerde suların çekilmesiyle açığa çıkan çamurları temizlemek için seferber oldu.
Ekipler gece boyunca yol süpürme ve yıkama araçlarıyla kentin pek çok meydan, bulvar, cadde ve sokağında temizlik yaptı. Altgeçitler temizlendi. Mithatpaşa Caddesi, Güzelyalı, Göztepe, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Alsancak, Birinci Kordon, Bayraklı, Bornova'daki temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler bugün Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalarına devam edecek.
Körfez Denetim ekibi ise Körfez'e derelerden gelen yüzer çöpleri temizledi. Mavi Körfez 2 ve Mavi Körfez 3 deniz süpürge gemileri ve 15 kişilik kara çöp toplama ekibi, Bostanlı ve Karşıyaka’da 25 ton çöp topladı.
SELZEDELERE GIDA DESTEĞİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki rekor yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayanlara da destek oluyor. Görece’deki 56 mevsimlik tarım işçisi barınma alanları su altında kaldığı için geceyi Görece Çok Amaçlı Salonu’nda geçirdi. Mağdur tarım işçilerine çorba, yatak, yorgan, su, maske, dezenfektan, bebek bezi gibi insani yardım malzemeleri temin edildi.
Menderes’te Yeniköy Balaban Göleti’nin taşmasını önlemek için göletten bırakılan suyun yaratacağı olası tehlike göz önüne alınarak evlerinden tahliye edilen Yeniköy halkına da Büyükşehir Belediyesi el uzattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye bin kişilik sıcak yemek ve erzak kolisi dağıttı. Ayrıca ihtiyacı olanların faydalanabileceği giysi otobüsü de bölgeye gönderildi.
Öte yandan su basan toplam 1632 ev ve işyerinde de 15 araç ve 30 personelle nakit para ve eşya desteği için tespit işlemleri başlatıldı.
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