İzmir'de işçilere HES kodu zorunluluğu

26 Ekim 2020 Pazartesi, 16:20

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında yeni kararlar alındı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ilçelerde en geç 48 saat içinde umumi hıfzısıhha kurulları toplanarak koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim ve uyarı faaliyetleri değerlendirilecek.

Yapılan açıklamada, "İlmizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan tüm işçilerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu almasının sağlanmasına, HES kodunun işletmelerin personel bilgi sistemlerine işlenmesine ve girişlerde mutlaka HES kodu sorgulandıktan sonra çalışanların işyerlerine girişlerine izin verilmesine, İlimizde bulunan tüm kamu ve özel bankalarda hizmet almak için gelen vatandaşlara bankaya giriş sırasında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mutlaka HES kodu sorgulaması yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşların bankaya girişine izin verilmemesine, uygulama koordinasyonunun banka yönetimi tarafından sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan ihtiyaç duyulması durumunda sürücü belgesi olan kamu personellerinin salgınla mücadele kapsamında şoför olarak görevlendirilebileceği açıklandı.