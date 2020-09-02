İzmir'de kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgına karşı yeni önlemler alındı. Daha önce belirlenen düğün saatlerinde değişikliğe gidilirken, kamu binalarına girişlerde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulması kararı alındı.

İZMİR / Cumhuriyet
02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:15
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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada İzmir'de düğün organizasyonları için belirlenen saat aralıklarında değişikliğe gidildi. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle alınan kararda, "İlimizin bölgesel, mevsimsel iklim koşulları, hava sıcaklığı ve gün batımının geç olması dikkate alınarak yapılacak akşam düğün organizasyonları için belirlenmiş olan 20.00-22.30 saat aralığının aynın kararda belirlenen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin harfiyen yerine getirilmek koşulu ile 21.00-23.30 saatleri olarak değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan toplantıda kentimizde kamu binalarına girişte HES kodu sorgulaması yapılmasına ve vatandaşların HES uygulaması ve kodu edinmesine yardımcı olunması kararı alındı.


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