İzmir'de kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:15

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada İzmir'de düğün organizasyonları için belirlenen saat aralıklarında değişikliğe gidildi. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle alınan kararda, "İlimizin bölgesel, mevsimsel iklim koşulları, hava sıcaklığı ve gün batımının geç olması dikkate alınarak yapılacak akşam düğün organizasyonları için belirlenmiş olan 20.00-22.30 saat aralığının aynın kararda belirlenen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin harfiyen yerine getirilmek koşulu ile 21.00-23.30 saatleri olarak değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan toplantıda kentimizde kamu binalarına girişte HES kodu sorgulaması yapılmasına ve vatandaşların HES uygulaması ve kodu edinmesine yardımcı olunması kararı alındı.