İzmir'de KHK'li işçiler sosyal haklarına kavuşuyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruma bağlı şirketlerde çalışan ve 2017’de çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İZENERJİ Şirketi'ne geçen personel için önemli bir adım attı. İşçilerin, DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesindeki sosyal haklardanfaydalanmasını sağlayan ek sözleşme protokolü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş İzmir 2 Nolu Şube yönetimi tarafından açıklandı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İZENERJİ Genel Müdürü Celal Ergin, sendika yöneticileri ve çok sayıda işçi katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantıda, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve emeğin kıymetini bildiklerini söyledi.

Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda çok sayıda işçinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır hizmet alımı yolu ile personelin önemli bir kısmını bağlı şirketleri üzerinden çalıştırıyordu. Yine bir kısım personeli ise 2017 yılında KHK ile son verilen taşeron dediğimiz hizmet alımı yolu ile özel firma personelleri olarak alınmıştı. Tabi taşeron uygulamasının son bulmasıyla belediyemiz bünyesindeki şirketlerde kadroya geçirilen işçilere iki yıllık sabit bir zam belirlenmiş, işçilerin özlük hakları da toplu sözleşmeye kadar yasal düzenleme üzerinden gerçekleştirilmişti. Çalışanlarımız, sosyal haklarından yararlanamıyordu” dedi.

“MAĞDUR OLAN ÇALIŞANLAR DA HAKLARDAN FAYDALANACAK”

Büyükşehir Belediyesi'nin, işçilere önce gıda yardım kartı desteği sağladığını diye getiren Başkan Soyer şöyle konuştu: “İşçilerin yaşadığı mağduriyeti çözmek için daha sonra Bakanlığın yazı ile bildirdiği tercihi, işçilerimiz lehine kullanarak KHK’li çalışanlarımızın da genel iş kollarında, asıl işkolu ile birlikte çalışmalarının önünü açtık. Bugün ise ilgili Kanun Hükmünde Kararname’den dolayı mağdur olan çalışanlarımızın, diğer personellerimizden bir farkı olmadan sosyal haklardan da yararlanacağı yeni bir sisteme geçiyoruz.”

4 BİN 198 İŞÇİ

İşçilerin bağlı çalıştıkları belediye şirketlerinde mevcut toplu sözleşmelerde yer alan sosyal haklardan yararlanmaya başlayacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, böylece çalışanların toplam maaşlarına önemli bir katkı koyduklarına değindi. Soyer, “İZENERJİ şirketimizde, 3 bin 664 çalışanımız bu haktan yararlanacak. Diğer şirketlerimiz ile birlikte toplamda 4 bin 198 çalışanımızın bu haklardan yararlanmasını sağlayarak mağduriyetlerini gideriyoruz” diye konuştu.

Soyer, “Belediyemiz bünyesindeki emekçilerimizin alnının terinin karşılığını alması için elimizden geleni yapıyoruz.İzmir'e toz kondurmayalım.İzmir’i itibarsızlaştırmak için her şeyi yapacaklar. Ama biz çelik gibi, demir gibi, dağ gibi durmaya devam edeceğiz.Birlikte üreterek birlikte çoğaltalım. Ve ürettiğimiz emeği, İzmir’in güzel insanları ile birlikte paylaşalım” dedi.

“İZMİR BİR İLKE İMZA ATIYOR”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bundan bir buçuk sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde hepimiz coplandık, gaz yedik. Demek ki her mücadelenin başlangıcı ve sonu vardır. Sayın Başkanımız, ‘Aşkla İzmir’ diye göreve geldi. Eşit işe eşit ücret diye savundu ve hayata geçiriyor. Sayın başkanımızla bir ilke imza atıyoruz. KHK ve mağduriyeti yok ediyoruz. Bu kente toz kondurmayacağız. Başkanımıza söz veriyoruz. Var gücümüzle çalışacağız. Güvenlik görevlisi arkadaşlara söylüyorum; biz iktidarın güvenliği değiliz, kentimize barış içinde hizmet vereceğiz.”Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız da, İzmir'de bir hikaye yazıldığını ve bugün bu hikayeye nokta koyacaklarını belirterek bu nedenle heyecanlı olduklarını söyledi.