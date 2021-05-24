İzmir’de kiraz hasadı için dayanışma başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in koronavirüs sürecinde “Üreticinin Ürünü Dalında Kalmasın” diyerek başlattığı hasat dayanışmasının ikincisi bu yıl da gönüllü desteğiyle başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Üreticinin Ürünü Dalında Kalmasın” diyerek geçen yıl başlattığı hasat dayanışmasını bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir, Kemalpaşa’da talepte bulunan 101 kiraz üreticisine gönüllü işgücü desteği sağlayacak ve 25 köyde eş zamanlı olarak bu destek programını yürütecek. Büyükşehir’in gönüllü meyve hasadı programına başvuran 18-45 yaş arasında 212 tarım gönüllüsünden bugün ilk grup Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nden Kemalpaşa’daki kiraz bahçelerine doğru yola çıktı. Pandemi önlemleri alınarak oluşturulan gönüllü hasat programı Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Büyükşehir tarım gönüllüleri ve kiraz üreticilerine hasat dönemi boyunca zirai mühendislik desteği de sağlayacak.
SOYER: HER BİRİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan kiraz üreticilerine geçen yıl olduğu gibi bu sene de destek olmaya devam ettiklerini söyleyerek “Üreticimize destek olmak için İzmirliler yine gönüllü olarak hasat dayanışmasına katılıyor. Onların her birine çok teşekkür ediyorum. Anadolu’nun kadim imece kültürünü el birliğiyle yaşatmak, gönüllülerimizle çiftçilerimiz arasında güzel dostluklar kurmak niyetindeyiz. Yardımlaşacak, ihtiyacı olana ve zorda kalana elimizi uzatacağız. Köylü ve çiftçimizin hasat coşkusuna ortak olacak, ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ diyerek birincil ihraç ürünümüz olan kirazları gönül bağıyla ve elbirliğiyle toplayacağız” dedi.
Haziran sonuna kadar sürecek hasat dayanışmasına katılmak isteyenler şu linkten kayıt yaptırabilir: https://www.bizizmir.com/tr/izmirinurunudalindakalmayacak
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