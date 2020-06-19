İzmir’de LGS, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere ücretsiz toplu ulaşım
İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS ile gelecek hafta sonu düzenlenecek TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olması kararı aldı. Gençler, sınava giriş belgelerini göstererek tüm toplu ulaşım araçlarına binebilecek.
İzmir’de 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri yapılacak LGS, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler, hükümetin ilan ettiği sokağa çıkma kısıtlılığı saatleri arasında toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.
SEFERLER ARTIRILDI
Koronavirüs süreci de dikkate alınarak ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin sefer sıklıkları artırıldı. Ani yoğunlukların hızla giderilmesi amacıyla tüm bölgelerde yedek araçlar da hazır tutulacak.
Metro ve Tramvay: İzmir Metrosu, 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-10.00 ve 12.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 10.00-12.30 aralığında 15 dakikada bir sefer yapacak.
Konak Tramvayı, 06.00-10.00 ve 12.30-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 10.00-12.30 aralığında 15 dakikada bir sefer yapacak.
Karşıyaka Tramvayı, 06.00-10.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.00-12.30 aralığında 15 dakikada bir; 12.30-20.00 aralığında ise 8 dakikada bir sefer yapacak.
İZBAN VE İZDENİZ NORMAL ÇALIŞACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN trenleri ile İZDENİZ gemileri normal sefer programlarına devam edecek. İhtiyaç olması ihtimaline karşı iki yedek gemi sefere hazır tutulacak.
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