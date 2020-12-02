İzmir'de mesai ve toplu taşıma saatleri yeniden düzenlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, sefer planlarını, İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca yeniden düzenledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de mesai saatleri düzenlemesine ilişkin değişiklikleri açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs ile mücadele kapsamında çıkardığı son genelge uyarınca, hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer tarifelerinde, kısıtlılık saatlerine ve günlerine özel düzenlemeler yaptı. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN’da da sokağa çıkma kısıtlılığı saatlerine uygun planlama yapıldı.
Tüm hatlarda hafta içi günlerde saat 21.00’e kadar mevcut sefer planları uygulanacak. ESHOT otobüsleri, hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonları 89 ana hatta seferlerine devam edecek. İZBAN'da 21.00'den sonra günün son seferine kadar 24 dakikada bir sefer uygulamasına geçilecek.
Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında hafta içi 21.00-00.20 saat diliminde seferler 30 dakikada bir yapılacak. Hafta sonları ise üç sistemde de seferler 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir gerçekleştirilecek.
İZDENİZ’de hafta içi günlerde 21.00 ve 22.00 saatlerinde Bostanlı-Karşıyaka-Konak ring seferleri yapılacak. Konak-Karşıyaka-Bostanlı ring seferleri ise 21.30 ve 22.30’da olacak. Bostanlı-Üçkuyular hattında 21.30’da Bostanlı’dan; 22.00’de Üçkuyular’dan “yolcu gemisi” kalkacak. Cumartesi ve Pazar günleri Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında ring seferleri yapılacak. Gemiler, Bostanlı’dan 08.00-11.00-14.00-17.00-20.00; Konak’tan ise 08.30-11.30-14.30-17.30-20.30 saatlerinde kalkacak.
SAĞLIKÇILARA ÖZEL HAT
ESHOT Genel Müdürlüğü’nün, sağlık çalışanları için ücretsiz tahsis ettiği altı özel servis de hastanelerin vardiya saatlerine uygun olarak hafta boyunca her gün seferlerine devam edecek. “Sağlık Görevlileri İçindir” yazılı tabelanın bulunduğu otobüsler; Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir’den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapıyor.
VALİ KÖŞGER AÇIKLADI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs sebebiyle İzmir'deki mesai saatleri düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Köşger, kamu kuruluşlarında mesainin 16.00'a kadar süreceğini ifade ederken, OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesailerinin 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. Köşger paylaşımında, "İlimizde devam eden salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler cümlesinden olarak: - 02.12.2020 tarihinden itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında mesai; Sabah 10.00-12.30 öğlen 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlenmiştir. Daha önce toplu taşıma araçlarında yoğunluğu azaltma amaçlı özel sektör mesai farklılaştırmasından da vazgeçilmiş ve OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları mesaileri 08.00-17.00 olarak düzenlenmiştir." dedi.
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