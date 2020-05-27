İzmir'de normalleşme adımları: Gemi seferleri artıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte hafta içi yolculu ve arabalı gemi sefer sayılarını artırma kararı aldı. Karşıyaka ve Bostanlı’dan Pasaport ve Alsancak seferleri de başlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü bugün itibariyle hafta içi yolculu ve arabalı gemi sefer sayılarını artırıyor. Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring yapan yolculu gemiler, sabah ve akşam yoğun saatlerde karşılıklı olarak 15 dakikada bir, gün içinde ise saatte bir sefer yapacak. Bir süredir askıya alınan Pasaport ve Alsancak yolculu gemi seferleri de yeniden başlıyor. Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak arasında ring yapacak gemiler, sabah ve akşam yoğun saatlerde 15 dakikada bir gerçekleştireceği seferlere, gün içinde saatte bir devam edecek.
Bostanlı-Üçkuyular iskeleleri arası arabalı gemi seferleri de sabah ve akşam yoğun saatlerde 35 dakikada bir yapılacak. Gün içinde ise saat başı karşılıklı seferler devam edecek. Tüm hatlarda ayrıntılı sefer programları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün internet sitelerinde görülebilir.
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