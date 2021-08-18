İzmir’de ormanları korumak için yeşil seferberlik

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:51

İzmir’de 18 Ağustos 2019’da başlayan, Seferihisar, Menderes ve Karabağlar ilçelerindeki binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına yol açan büyük yangının ikinci yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi yeşil seferberlik başlattı. Büyükşehir Belediyesi, kentte yangına dirençli ağaç ve bitki örtüsü oluşturmak için geniş çaplı eylem planını uygulamaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası başlatıldı.

DİRENÇLİ KENT

İki yıl önceki acıdan büyük dersler çıkardıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Demokrasiye duyduğumuz inanç gereği yanan alanda binlerce İzmirliyle bir araya geldik. Olağanüstü meclis toplantımızda kenti orman yangınlarından koruyacak kararları aldık ve uygulamaya geçirdik. İzmir’deki ormanlarımızı korumak için uzun vadeli stratejik çalışmalarımızın ilk adımı olan Orman İzmir kampanyasını düzenledik. İki yılda ormanlarımızı korumak, geliştirmek, yangınların önlenebilmesini sağlamak için eğitimden, yangına dirençli ağaç türleri üretmeye kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yaptık. Yine Orman İzmir kampanyasında belirlediğimiz vizyon doğrultusunda şehrin yeşil örtüsünü yangına dirençli kılma yolunda geniş çaplı bir eylem planı hazırladık. Halkımızın da bu seferberliğe destek vereceğine inancım tam” şek linde konuştu.

BİR FİDAN BİR DÜNYA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil örtüsünün yangından sonra kendini yenileyebilmesini sağlamak için hazırladığı eylem planı kapsamında dayanışma kampanyası başlattı. “Bir Fidan, Bir Dünya” kampanyası ile İzmirliler, www.birfidanbirdunya.org sitesinden, fidan satın alarak kampanyaya destek olabilecek. Sonbaharda ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

ORMAN GÖNÜLLÜLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara en güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi için 200 kişilik Orman Gönüllüleri ekibi kuracak. Farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kişilerden oluşacak ekip, eğitim programının ardından İzmir’in yangınlarına sivil müdahale takımı olacak ve afet dışı dönemlerde de doğa koruma çalışmalarına destek verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen karara göre Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Şube Müdürlüğü kuruluyor. Böylelikle orman köylerinde ve yangın riski bulunan kırsal alanlarda yangın söndürmede ihtisaslaşmış özel bir itfaiye ekibi olacak. Büyükşehir, orman seferberliği kapsamında eylül ayında orman mahallelerindeki muhtarl ıklara olası yangınlara ilk müdahaleyi sağlayacak yangın seti dağıtacak.

DOĞA YEŞİL PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki yıl önce hangi ağaç türlerinin kentte yaygınlaştırılacağını belirlemek için uzmanlarla tespitler yaptı. Bu ağaçların fidanlarını üretebilmek için Küçük Menderes Havzası’ndaki kooperatiflerle işbirliğine gidilerek fidanlar üretilmeye başlandı. Fidanlar önümüzdeki sonbaharda Büyükşehir’e ait ağaçlandırma alanlarında, park ve bahçelerde toprakla buluşacak.

ORMAN BİLİM KURULU

11 büyükşehir belediye başkanının kararıyla kısa sürede orman ekolojisi konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşan “Orman Bilim Kurulu” kurulacak. Bu heyet ormanların korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarda yerel yönetimlere danışmanlık yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi orman seferberliği kapsamında ayrıca gelecek yıl Türkiye’nin orman politikalarına ışık tutabilmek için Uluslararası Akdeniz Ormanları Konferansı da düzenlemeyi planlıyor.

121 BİN YANGINA DİRENÇLİ FİDAN

Büyük yangının hemen ardından yaraları sarmak ve kentin ormanlarını korumak için hayata geçirilen Orman İzmir kampanyası kapsamında 30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında 1 milyon 736 bin 155 liralık bağış toplandı. Bu bağışlarla 121 bin 599 yangına dirençli fidan, Torbalı’daki İklime ve Yangına Dirençli Orman Fidanlığı’nda kullanılmak üzere iki konteyner alındı. Olası bir yangında ilk müdahale için orman köylerine 60 su tankeri dağıtıldı ve muhtarlara eğitim verildi.

Orman İzmir kampanyasının en önemli hedefleri arasındaki 35 “Yaşayan Parklar” projesinde de önemli ölçüde yol alındı. İzMiras gezi rotasında kurulacak 35 Yaşayan Park için Yelki Olivelo, Gediz Deltası, Yamanlar Dağı ve Flamingo Doğa Parkı, Meles Vadisi gibi farklı alanlar belirlendi ve her bir alanın planlama çalışmaları başlatıldı.

YENİ AĞAÇLANDIRMA SAHALARI OLUŞTURULUYOR

Orman İzmir kampanyasının bir uzantısı olarak İzmir’deki yeni ağaçlandırma sahaları da belirlendi. Bornova Şeytan Deresi’nde ikinci etap için 148 bin 273 metrekare, Güzelbahçe Küçükkaya’da 230 bin 427 metrekare, Menemen Süleymanlı’da 121 bin 300 metrekare olmak üzere 500 bin metrekare alanın ağaçlandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.