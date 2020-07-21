İzmir'de şehit ve gazi yakınlarına Büyükşehir otoparkları ücretsiz
İzmir’de şehit ve gazi yakınları Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. bünyesindeki tüm otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi yakınları için önemli bir karar aldı. Şehit ve gazi yakınları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZELMAN bünyesindeki tüm otoparklardan, saat sınırı olmaksızın ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamadan şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları, anne ve babaları ile gazilerin eşleri faydalanabilecek.
Otoparklardan faydalanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kartlara sahip olma şartı aranacak. Araç ruhsatı ve kimlikle İZELMAN'a başvuru yapacak gazilerin, gazi eşlerinin ve şehit yakınlarının araçlarının plakalarını sisteme kayıt ettirmesi istenecek. Araçların nakliye ve ticari araç işlevi görmesi halinde bu araçlar otopark hizmetinden yararlanamayacak.
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