İzmir'de selzedelere eşya ve nakit desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi sel afetinde evleri ve işyerleri zarar görenler için hasar tespit çalışmalarına başladı. Başkan Tunç Soyer, “Belediyemizin 444 40 35 numaralı telefonuna başvuracak mağdur hemşehrilerimiz nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel felaketi nedeniyle tam kadro sahada çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir, sel afetinde evleri ve işyerleri zarar gören yurttaşlar için hasar tespit çalışmalarına da başladı. Başkan Tunç Soyer, “Belediyemizin 444 40 35 numaralı telefonuna başvuracak mağdur hemşehrilerimiz nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek. Ekiplerimiz gece boyunca görev başında ve nöbette olacak” dedi.
İzmir’in son 100 yıl içinde en büyük sel felaketlerinden birini yaşadığını vurgulayan Soyer, “Bunun en büyük üçüncü sel felaketi olduğunu söyleyebiliriz. 1930’da yaşanan selden sonra 1995’te, altı saatte 100 kilogram civarında yağış alan ve 61 kişinin hayatın mal olan bir felaket daha yaşanmıştı. Bu da üçüncü büyük yağış felaketi. İzmir son 24 saatlik zaman dilimi içinde 126 kilogram yağış aldı. Bir ayda ortalama 100-102 kilogram yağış alan kentimiz için bu çok büyük bir miktar demek. Bu miktarın ne kadar büyük olduğunu anlamak için yıllık ortalama ile de karşılaştırabiliriz. Bir yıl içinde İzmir ortalama 717 kilogram yağış alıyor. İzmir, bir yıllık yağışın yüzde 18’ini bir günde almış oldu. Bu gerçekten inanılmaz, büyük bir felaket” dedi.
“YANLARINDA OLACAĞIZ”
Bu felaket nedeniyle İzmir’in bütün derelerinin taştığını söyleyen Soyer, 1061 konut ve işyerinin su baskını nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. Sel mağduru tüm yurttaşların yanında olacaklarını vurgulayan Soyer, “Selden etkilenen yurttaşlarımızın zararlarını gidermek için her türlü çalışmayı yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına başladık. İzmirliler 444 40 35 numaralı telefon üzerinden başvuru yapılabilir. Eşya veya nakdi yardımla mutlaka zararlarını gidereceğiz. Bütün İzmir’e geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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