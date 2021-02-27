İzmir'de sinemalar 1 ay daha kapalı kalacak
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yönetiminde toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, sinema salonlarının kapalı kalmasına devam edilmesi kararı verdi.
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger idaresinde toplanarak yeni tedbir kararları aldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda daha önce 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilen sinema salonlarının, 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.
Kurul, 1 Mart 2021 tarihinde açılması beklenen sinema salonlarının açılış tarihi 1 Nisan 2021’e kadar uzattı. Toplantıda 27 Şubat Cumartesi günü yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ve 28 Şubat Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olmasına da karar verildi.
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