İzmir’de sokak hayvanları için dört dörtlük merkez: Az beton, çok yeşil

26 Kasım 2020 Perşembe, 12:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Gökdere'de Temmuz ayında temelini attığı Avrupa standartlarındaki Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi'nde inşaat çalışmaları hızla sürerken proje hayvan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinden tam not aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yöneticileri ile birlikte inşaat alanına giderek çalışmaları inceledi. Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavi edileceği ve sahiplendirilmelerinin teşvik edileceği merkezde bin 500 köpeğin barınacağı bilgisini veren Devran, “Önümüzdeki yıl Temmuz ayında hizmete alacağımız bu merkezimizle birlikte sokak hayvanları için yür&uu ml;ttüğümüz çalışmaları daha kapsamlı hale getireceğiz. Yaklaşık 37 bin metrekarelik alanda kurulan bu merkezimizin büyük bölümü hayvanların sağlığı göz önünde bulundurarak yeşil alana ayrıldı. ‘Satın alma sahiplen’ sloganımız çerçevesinde yurttaşlarımız burada ortak bir alanda köpeklerle bir araya gelebilecekler” dedi.

BAŞKAN SOYER VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

HAYTAP Başkanı Esin Önder, projeyi çok beğendiklerini belirterek, “Bu merkez hasta, hamile, güçten düşmüş hayvanların tedavi edileceği bir merkez olacak. Sokak hayvanları için böyle bir merkezin yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim hep karşı geldiğimiz beton barınaklar bu projede yok. Alanın yüzde 50’i yeşil alandan oluşuyor, Bu kadar büyük bir yeşil alanı bu tür projelerde ilk kez görüyorum. Bittiğinde de ne kadar güzel olduğunu göreceğiz. Sokak hayvanları için yürüttüğü çalışmalardan ötürü Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

'ÖRNEK OLACAK'

HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı, kaderine terkedilmiş veya saldırgan köpekler için yapımını sürdürdüğü bu merkezin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde sokak hayvanları için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Biz bu çalışmaları Türkiye’nin diğer şehirlerine örnek gösteriyoruz. Gökdere’de hayata geçirilen bu merkezin de örnek olacağına inanıyorum. Gerek yaşam alanları gerek köpeklerin oynayabileceği toprak alanlar çok iyi düşünülmüş. Bizim HAYTAP olarak çok önem verdiğimiz bir konu vardı. Güçten düşmüş, kaderine terkedi lmiş eşek ve katırlar için de bu projede bir alan yaratılmasını istemiştik. Bu önerimiz de bu projede yerine getirildi. Başkanımız göreve ilk geldiği günden beri her çalışma ve projesinde hayvan refahını gözetiyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

16 barınak ve 4 idari binanın yer alacağı merkez 2021’in Temmuz ayında tamamlanacak ve 20.6 milyon liraya mal olacak. İlave barınaklarla tesisin kapasitesi 3 bin köpeğe kadar çıkarılabilecek. Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesini ve sahiplenmenin teşvik edilmesini hedefleyen merkezde veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca merkezde yavru köpek ve cins köpekler için birimler kuracak. Sahiplendirme temasıyla diğer bakımevlerinden farklı olarak tasarlanan Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, köpeklerin ruhsal durumu gözetilerek yeşil alan odaklı oluşturuluyor. Merkezde ayrıca açık hava amfi gösteri alanı da bulunacak. İnşaatların yüzde 5 0’sinin tamamlandığı merkeze Ekim ayında vefat eden gazeteci-yazar Bekir Coşkun’un anısına ithafen köpeği Pako’nun adı verilecek.