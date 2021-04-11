İzmir'de tarihi binada yangın
İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sularında İzmir'in Konak ilçesinde Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.
?Polis, ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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