İzmir'de toplu ulaşım seferleri pandemi öncesi düzene dönüyor

29 Haziran 2021 Salı, 17:20

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelgeyle birlikte 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kısıtlılık uygulamaları sona erecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakiler de tüm toplu ulaşım araçlarından yararlanabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanıyla uyumlu çalışan HES Kodu kontrolü uygulaması ise devam edecek. Yolcular, toplu ulaşım araçlarından, HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartları ile yararlanabilecek.

ESHOT

ESHOT Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz’dan itibaren hafta içi gündüz saatlerinde 342 hatta, 1348 otobüsle; 20.00-00.40 saatleri arasında ise 251 hatta 854 araç ile hizmet verecek. Cumartesi günleri 06.00-09.00 saatleri arasında 329 hatta, 1092 araç sefer yapacak. 20.00-00.40 saatleri arasında 242 hatta, 770 otobüs hizmet verecek. Pazar günleri ise 06.00-09.00 saatleri arasında 263 hatta, 674 araç sefer yapacak. 20.00-00.40 saatleri arasında 222 hatta, 636 otobüs hizmet verecek. Mavişehir Aktarma Merkezi (200), Alsancak Cumhuriyet Meydanı (202) ve Bornova Metro (204) kalkışlı havalimanı hatları da haftanın her günü seferlerine devam edecek.

METRO VE TRAMVAY

Evka 4 - Fahrettin Altay hattında hizmet veren İzmir Metro A.Ş., hafta içi 06.00-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günleri 06.00-20.00 arasında 6 dakikada bir sefer yapılırken; 20.00-00.20 aralığında ve pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir sefer olacak. Konak Tramvayı haftanın her günü 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı ise yine haftanın her günü 06.00-00.20 aralığında 10 dakikada bir sefer yapacak.

İZDENİZ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü seferleri de pandemi öncesi düzene dönecek. Yaz Seferleri programı kapsamında cumartesi ve pazar günleri Urla, Mordoğan ve Foça seferleri düzenlenecek. Tüm seferlerin programına ve Yaz Seferleri için bilet satış noktalarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

İZBAN

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İZBAN’da Menemen - Cumaovası arasındaki merkez hatta gün içinde 12 dakikada bir sefer yapılacak. Sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde yolcu yoğunluğunun fazla olduğu Halkapınar - Çiğli ve Alsancak - Gaziemir arasında seferler 6 dakikada bir olacak. Menemen - Aliağa ve Cumaovası - Tepeköy arasında 24 dakikada bir sefer düzenlenirken, Selçuk hattında da günde 28 sefer yapılacak.

BAYKUŞ SEFERLERİ YENİDEN

Sokağa çıkma kısıtlılıklarının sona ermesiyle birlikte tüm ulaşım modlarında Baykuş Seferleri de yeniden başlayacak. ESHOT otobüsleri, haftanın her günü 00.00-06.00 saatleri arasında Gaziemir - Konak (910), Çiğli - Konak (920), Bornova - Konak (930), Buca - Konak (940) ve Narlıdere - Konak (950) hatlarında saatte bir sefer yapacak. Metro ve Konak Tramvayı’nda Baykuş Seferleri; cuma ve cumartesi günleri 00.40, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 ve 05.00 saatlerinde, hatların iki ucundan karşılıklı olarak yapılacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise cuma ve cumartesi günleri Alaybey Durağı’ndan 00.45, 01.45, 02.45, 03.45 ve 04.45’te kalkış yapacak. İZDENİZ’de Baykuş Seferleri, cuma ve cumartesi günleri, Alsancak-Karşıyaka hattında; 23.25, 00.25, 01.25, 02.25 ve 03.25 saatlerinde düzenlenecek.