İzmir'de toplu ulaşıma yılbaşı ve kısıtlılık günler düzenlemesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, pandemiyle mücadele kapsamında yılbaşı gecesi ve sonrasında uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlılığı kararı uyarınca sefer tarifelerini düzenledi. TCCD – Büyükşehir ortaklığı ile işletilen İZBAN’da da yılbaşı ve kısıtlılık günlerine özel sefer planlaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın, Koronavirüs ile mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca, 31 Ocak Perşembe gecesi saat 21.00’den, 4 Ocak Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer tarifelerinde, kısıtlılık günlerine özel düzenlemeler yaptı.
Nasıl çalışacaklar?
ESHOT otobüsleri, kısıtlılık günleri boyunca 91 ana hatta seferlerine devam edecek. Sağlık çalışanlarına özel güzergâhlarda hizmet veren özel otobüs servisleri de her gün belirli saatlerde seferlerine devam edecek. Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında seferler 06.00 – 00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da seferler, 24 dakikada bir olacak. İZDENİZ’de 1, 2 ve 3 Ocak günlerinde; yalnızca yolcu gemileri çalışacak; araba vapurları sefer yapmayacak. Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring seferi yapacak gemiler, 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 20.00 saatlerinde Bostanlı’dan; 08.30 - 11.30 - 14.30 - 17.30 - 20.30 saatlerinde Konak’tan kalkacak.
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