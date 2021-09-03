İzmir'de toplu ulaşımda öğrenci ve öğretmenlere 'ilk hafta' indirimi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında öğrenci ve öğretmenlere ulaşım ücretinin 5 kuruş olacağını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
03 Eylül 2021 Cuma, 15:07
İzmir'de toplu ulaşımda öğrenci ve öğretmenlere 'ilk hafta' indirimi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenci ve öğretmenler müjdeli bir haber verdi. Soyer, sosyal medya hesanından yaptığı duyuruda, "Sizi çok özledik. İlk hafta bütün öğrenci ve öğretmenlere ulaşım sadece 5 Kuruş olacak." dedi.


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