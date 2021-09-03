İzmir'de toplu ulaşımda öğrenci ve öğretmenlere 'ilk hafta' indirimi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında öğrenci ve öğretmenlere ulaşım ücretinin 5 kuruş olacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenci ve öğretmenler müjdeli bir haber verdi. Soyer, sosyal medya hesanından yaptığı duyuruda, "Sizi çok özledik. İlk hafta bütün öğrenci ve öğretmenlere ulaşım sadece 5 Kuruş olacak." dedi.
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