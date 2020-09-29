İzmir'de yeni korona kararı: Pazar ve AVM'lerde HES kodu
İzmir Valiliği koronavirüs sebebiyle aldıkları yeni kararı duyurdu. Alınan karara göre Pazar yerlerinde ve AVM’lerde çalışanlara HES kodu zorunluluğu getirildi.
İzmir Valiliği’ne bağlı İl Hıfzıssıhha Kurulu aldıkları yeni kararı açıkladı. Alınan karara göre, mahalle ve semt pazarlarında satış yapan pazarcıların koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra Pazar yerlerine girebilecekler.
Pazar yerlerinin yanı sıra AVM’lerde çalışan personel ve yöneticilerinin, AVM girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılıp yapılmadığının AVM Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu tarafından kontrol edilmesine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi.
HES kodu alamayan vatandaşlara, HES kodu sorgulaması yapan görevliler yeni alınan kararla birlikte vatandaşların kodu almasına yardım edecek.
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