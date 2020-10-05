İzmir'de yeni korona önlemi: Kişiye özel ulaşım kartı geliyor
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir'de toplu ulaşıda kullanılan kartların HES kodu ile uyumlu ve kişiye özel olmasına karar verdi.
İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurumu, pandemiyle mücadele kapsamında yeni alınan kararları kamuoyuna duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile gönderilen toplu taşımada HES kodu uygulanması kararının ardından Valilik, İzmir’deki toplu taşıma araçlarında HES kodu ile uyumlu olacak kişiye özel kartların kullanılmasına karar verdi.
Hastalıkla temaslı olan vatandaşların ulaşım kartlarının izolasyon sürecinde askıya alınacağı duyuruldu.
Açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek olan kamu ve özel tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale gibi faaliyetlerin kısıtlama yapılmaması kararlaştırıldı.
Ayrıca turizm yerlerinde, otellerde HES kodu kullanması zorunlu olduğu belirtildi.
Denetimin de kuruluşa ait olduğu vurgulandı. HES kodu istenmeyen ve müşteri kabul edilen işletmelerin 10 gün süreyle kapatılacağı aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen genelge kapsamında meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin ertelenmesine karar verildi. Uymayanların da para cezasıyla karşılaşacağı ifade edildi.
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