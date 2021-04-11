İzmir'de yürek ısıtan iyilik hikâyesi: Mamavan

11 Nisan 2021 Pazar, 11:15

İzmir'de 58 yaşındaki emekli gazeteci, hayvansever Seçkin İyener, hayatını sokak hayvanlarına adadı. İyener, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu karavana eski bir servis minibüsünü alarak kavuştu. Seçkin İyener, 4 aylık bir çalışma ile tamamen kendi el emeği ile karavana çevirdiği minibüse de "Mamavan" adını koydu.

HAFTADA BİN KİLOMETRE

İzmir'de pandemi döneminde restoranların ve turizm işletmelerinin kapalı olması nedeniyle uzak ilçelerde aç kalan hayvanları binek otomobili ile besleyen İyener, artık Mamavan ile yollara düşüyor. Urla, Karaburun, Bergama, Çeşme ve Aliağa gibi İzmir'in uzak ilçelerinden Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerine kadar haftada ortalama bin kilometre kat eden Seçkin İyener, yüzlerce sokak hayvanına mama dağıtıyor.

1.720 VİDA VE ÇİVİ KULLANDILAR

Sosyal medya hesapları vasıtasıyla kendisine ulaşan hayvanseverlerin bağışladığı mamaları da can dostlara ulaştıran İyener yürek ısıtan hikâyesini anlattı.

Satın aldığı minibüsü çocukluk arkadaşı ile birlikte tamamen kendi el emeği çalışmalarıyla karavana dönüştürdüklerini belirten İyener, "Minibüsü bir mühendis gibi tasarlayıp ruhumuzu kattık. Yapımı için 1.720 vida ve çivi kullandık. 300 bin liraya da karavan yapabilirsiniz, 100 bin liraya da. Ya da benim gibi çok daha ucuza mal edebilirsiniz. Çocukluğumdan beri hayvanlarla dostluğum var. Karavan öncesi zaten binek otomobilimle hayvanları besliyordum, ama yetmiyordu. Karavan bitince adını ‘Mamavan’ olarak değiştirmeye karar verdim. Artık daha fazla mama taşıyarak daha çok aç hayvanı besleyebiliyorum" dedi.

PANDEMİ ONLARI DA KÖTÜ ETKİLEDİ

İzmirli hayvansever şöyle devam etti:

"Pandemide çok daha fazla hayvan aç kaldı. Artık mama yetiştiremiyordum, ancak tüm Türkiye'den hayvanseverler destek olmaya başladı. Hakkari'den bile mama bağışlayan oldu. Lüleburgaz, Kırklareli, Ankara ve İstanbul'dan mama gönderen var. Bu mamaları şehir dışındaki hayvanlara götürüyorum. Bazen etraftaki insanlara da bırakıyorum, onlar beslemeye devam ediyorlar. Mama yerine para göndermek isteyenler oluyor, ama kesinlikle kabul etmiyorum. Bir kilo olur, 10 kilo olur sadece mama göndermelerini istiyorum. Haftada ortalama bin kilometre kat ediyorum. Bu benim huzur bulduğum bir olay. Hayvanlarla dostluğum var, onları çok seviyorum."

HAYVANLAR HEDİYELİK EŞYA DEĞİLDİR

Sevdiklerine hayvan hediye edenlere seslenen İyener, "İnsanlar hayvanları alıyorlar, kızına sevgilisine ya da arkadaşına hediye ediyor. 2-3 ay sonra bakmak zor geldiği için sokaklara terk ediyorlar. Ya bunları gerçekten almasınlar ya da ömür boyu baksınlar. O hayvanlar çok büyük acı çekiyor. Hayvanlar hediyelik eşya değildir. Onlar da bu gezegende söz sahibi ve güzel yaşamaya hakları var. Bir doğa aşığı olarak sağlığım el verdiğince sokak hayvanlarına mama taşımaya devam edeceğim" dedi.