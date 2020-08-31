İzmir'de Zafer korteji

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:27

CHP İzmir İl Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Zafer Bayramı yürüyüşü düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle yürüyüşe katılım sınırlı sayıda tutuldu.

Kortej yürüyüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat ile Tacettin Bayır, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve bazı partililer katıldı. Grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Başkan Soyer, yürüyüş güzergahı boyunca kendilerine destek veren halkı selamlayarak yürüyüşü tamamladı.