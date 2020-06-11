İzmir’e terapi bahçeleri kuruluyor

11 Haziran 2020 Perşembe, 15:17

Koronavirüs süreci doğayla uyumlu yaşamının önemini tüm dünyaya bir kez daha gösterirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği sürdürülebilir kent projelerine bir yenisini daha ekledi. Doğanın insan sağlığına ve psikolojisine olumlu etkilerinden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın öncesi Engelsizmir 2020 Kongresi hazırlıkları kapsamında “Bahçe Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı” yaparak bilimsel altlığını oluşturduğu terapi bahçelerini kentte hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kent parklarında, yapı yüzeylerinde, terk edilmiş atıl alanlarda, refüjlerde, okul bahçeleri ve üniversite kampüslerinde yeşil alanlar oluşturulacak, terapi bahçeleri geliştirilecek. Gönüllü katılımı ile fidanlık üretim alanları yaratılacak, üniversiteler ile işbirliği yapılacak. Farklı yaş, cinsiyet ve yetiye sahip yurttaşların bir araya geleceği terapi bahçelerinde çocuklar ile yetişkinlerin de birlikte vakit geçirmesi sağlanacak. Gaziemir Belediyesi de uluslararası bir çalışma yaparak bahçe terapisi uygulamasını başlatıyor.

STRESLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN

Proje ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, doğanın yaşam kalitesine etkilerinin ve terapi bahçelerinin 20. yüzyıl sonunda bilimsel araştırmalarla gündeme geldiğini hatırlatarak, “Koronavirüs salgını süresince doğanın önemini bir kez daha anladık. Engelsizmir 2020 Kongresi hazırlıkları kapsamında ‘bahçe terapisi ve yerel yönetimler çalıştayı’ yaparak bu konuda bilimsel bir hazırlık yapmıştık. Son üç aydır özellikle 65 yaş üzeri insanlarımızın hareketsizleşmesi, doğaya çıkamaması ruhsal olarak da sıkıntıya neden oldu. Bahçecilik faaliyetleri stresli yaşam koşulları ile yaşamaya ve onlarla başa çıkmaya katkı sağlıyor. İyi tasarlanmış bir yeşil alan, insanların yaşam sevincini yükseltmeye, bazı hastalıkların ilerlemesini durdurmaya ya da tedavi sürelerini hızlandırmaya büyük ölçüde katkı sağlıyor. İzmir B üyükşehir Belediyesi olarak üç aylık salgın döneminde bu konu üzerinde çalıştık. Yurttaşlarımızın ruh ve vücüt sağlığnının korunmasına zaman içinde çok etki edecek bu projeyi başlatıyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Ocak 2020 tarihindeTarihi Havagazı Fabrikası’nda ENGELSİZMİR 2020 Kongresi’nin hazırlıkları kapsamında “Bahçe Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı” yapmıştı. Yurtiçinden ve yurt dışından çalıştaya katılan uzmanlar bahçe terapisinde uygulanan tedavi yöntemlerini ve hastalara faydasını anlatmış, ardından atölye çalışmaları yapılmıştı.