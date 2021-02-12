İzmir'in 2 ilçesine kar uyarısı

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.

İZMİR / Cumhuriyet
12 Şubat 2021 Cuma, 17:59
İzmir'in 2 ilçesine kar uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Bergama ve Kınık ilçelerinde yarın akşamdan sonra başlayacak kar yağışı kuvvetli, yer yer yoğun olacak. Kar kalınlığı iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetreye ulaşacak.

Kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşecek.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler