İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

(DHA)
04 Eylül 2020 Cuma, 16:39
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Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 8 arazözle ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.




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