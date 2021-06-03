İzmir’in dördüncü yerel üretici pazarı Bergama’da açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kadifekale, Kültürpark ve Buca’da açılan yerel üretici pazarlarının dördüncüsü 5 Haziran Cumartesi günü Bergama’da açılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kırsaldaki yerel üreticiyi desteklemek ve kentliyi güvenilir, sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturma hedefi doğrultusunda Kadifekale, Kültürpark ve Buca’da hayata geçirdiği yerel üretici pazarlarının dördüncüsü 5 Haziran’da Bergama’da açılıyor. Bergama İttihat-i Terakki Meydanı’nda kurulacak yerel üretici pazarında tarımsal kalkınma kooperatifleri, kadın girişimi kooperatifleri ve kadın üreticilerden oluşan toplam 109 üretici doğal ve taze köy ürünlerini ziyaretçilerine sunacak. Turistik ve hediyelik eşya, el işi yöresel dokuma ürünler, mevsimlik meyve ve sebze, zeytinyağı, kozalak reçeli, kozak pekmezi, yayla balı, çam fıstığı helvası, Tiyelti ekmeği, nohutlu börek ve gözleme çeşitleri gibi zengin ve yöresel ürün çeşitliliğinin ola cağı üretici pazarı Cumartesi günleri kurulacak.
İZMİR TARIMI VURGUSU
“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla ortaya çıkan ve yeni bir tarım ekonomisi projesi olan İzmir Tarımı’nın önemli ayaklarından birinin de üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi azaltmak olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Kentte adil, güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi mümkün kılan, kırsalda ise kuraklık ve yoksullukla mücadele eden İzmir Tarımı ile çiftçilerimizin doğduğu yerde doyabilmesinin önünü açmayı, kadınların ve gençlerin tarım ekonomisinde yeniden söz sahibi olmasını ve şehirlerimizde yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdaya erişmesini sağlamak istiyoruz. Yerel üretici pazarları da işte bu amaçlara hizmet ediyor. Üretici ve tüketici aracısız buluşuyor. Kırsaldaki çiftçi üretime devam edebilmek için güçlenirken, kentlerde yaşayan insanlar da köylü v e çiftçiden doğrudan alışveriş yapma imkanına kavuşuyor” dedi.
PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINACAK
Pazarın açılışında ziyaretçilere İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası da ziyaretçilere eşlik edecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında pazar girişlerine el dezenfektanları yerleştirilecek. Büyükşehir, pazar alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına da azami özen gösterecek. Tüm üretici ve ziyaretçiler ateş ölçümü yapıldıktan sonra alana alınacak, pazar tezgâhları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kurulacak.
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