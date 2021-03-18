İzmir'in ilk saat kulesine yapılan PVC gece yarısı söküldü

18 Mart 2021 Perşembe, 11:34

ANKA Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği tarihi binadaki kaçak tadilatın ardından TCDD ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması başlar başlamaz harekete geçti. TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın oturduğu lojman binasının balkonuna yaptırılan kaçak PVC doğramalar, gece yarısı operasyonuyla apar topar söküldü. Koruma altındaki binanın pimapenle kapatılan balkonu tekrar eski haline getirildi.

Sökme çalışmasını kendilerinin yaptığını doğrulayan TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır, ANKA'nın sorularını yanıtsız bıraktı. Bakır, "Basına açıklama yapmaya yetkim ve selahatim yok. Genel müdürlüğümüzün basın müşavirliği gerekli açıklamayı yapacaktır" demekle yetindi.

"PARASINI O KİŞİDEN ALIN, SORUŞTURMA AÇIN""

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün itirazına rağmen yapılan kaçak tadilatı Sünger Bob'a benzeten ve tepkisini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise gece yarısı başlatılan sökme operasyonunun ardından yeni bir açıklama yaptı.

Sertel, "Birincisi; tarihi bir binaya, bir tarihi esere zarar verdiler. İkincisi; devletin parasını tarihi binaya zarar vermekte kullanıp masraf yaptılar. Bu Türkiye'nin gündemine gelince dün gece yarısı apar topar PVC'leri söküp binayı eski haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan SİT kuruluna sesleniyorum; bu tarihi bina zarar görmüş mü? Bunu incelesinler. TCDD genel müdürüne de sesleniyorum; teftiş kurulunu görevlendirsin. TCDD bütçesinden bu yapıyı bozmak için harcanan PVC'nin parası ne kadardır? Ustalık, işçilik dahil ne kadar para harcanmıştır? Bunların bu kişiden (Cüneyt Can'ı kast ediyor) tahsil edilmesi lazım ve soruşturma açmaları lazım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu, 2. Abdülhamit döneminden kalma tarihi binaya kaçak PVC doğrama yaptırıldığı ortaya çıktımıştı. Çivi dahi çakılması yasak olan 131 yıllık tescilli binaya 7 ay önce taşınan TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın talebiyle balkon kısmı PVC doğrama ile kapatılmıştı. Tarihi binaya sadece 50 metre uzaklıkta bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün itirazları da dikkate alınmayıp balkona pimapen eklenmişti. Kaçak tadilatın, ihaleye çıkılamadığı için kurumun başka bir birimindeki tamirat işinin içinde gösterildiği öne sürülmüştü.