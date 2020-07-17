İzmir’in şehidine son görev

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15 Temmuz’da Van'daki uçak kazasında şehit olan İzmirli komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın cenaze törenine katıldı. Gaziemir 15 Temmuz Camii’nde yapılan tören hüzünlü anlara sahne oldu. Başkan Soyer şehidin ailesine baş sağlığı diledi.



Törene şehit yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İyi Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda katıldı.

Törenin ardından polis memuru Semih Güzelay’ın cenazesi Bornova Işıkkent Şehitliği’ne defnedildi.

Kazada yedi emniyet personeli şehit olmuştu.