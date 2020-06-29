İzmir'in tarihi İkiçeşmelik Caddesine ismini veren yapılar yeniden gün yüzüne çıkarılacak

29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:25

Konak Belediyesi, tarihi dokuyu ortaya çıkaran projeleri arasında yerini alan İkiçeşmelik Çeşmeleri’nin restorasyonu için başlatılan çalışmalara hız verdi. Daha önce belediye meclisinde oybirliği ile alınan karar doğrulusunda çeşmelerin bulunduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanın kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırmanın gerçekleşmesiyle birlikte İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle, tarihi binaya kaçak olarak eklenen kısımların yıkımına bugün başlanacak. Kurulun onayladığı proje kapsamında müze elemanlarının denetiminde tescilli binaya ve çeşmelere zarar vermeden gerçekleştirilecek yıkım ile tarihi yapı daha görünür olacak.

BATUR: TARİHİ YAPI RESTORE EDİLECEK

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmalara ilişkıin, "Konak'ımızdaki Eşrefpaşa Caddesi’nin,“İkiçeşmelik Caddesi”olarak anılmasına sebep olan tarihi çeşmeleri gün yüzüne çıkarıyoruz.T arihi yapıya kaçak eklenen bölümleri pazartesi günü yıkarak çeşmeleri görünür hale getireceğiz. Üzerindeki binayı da restore ederek hizmete açacağız" dedi.

SOYER'DEN TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi yapıyı yeniden gün yüzü ne çıkarmak için çalışma başlatan Başkan Batır'u sosyal medya hesabızndan tebrik ederek, İzmir'in tarihine hep birlikte sahip çıkıyoruz. Emeğine sağlık, teşekkürler Başkan Batur" dedi.