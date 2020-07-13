İzmir’in yeni tramvay hattının yapım ihalesi 28 Temmuz

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir’de çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay hattı şimdi de Çiğli’ye uzanıyor. Çiğli Tramvayı’nın yapım ihalesine çıkmak için beklenen Cumhurbaşkanlığı onayının da gelmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihale hazırlıklarını tamamladı. Çiğli trafiğine nefes aldıracak, bu bölgede yer alan hastane, üniversite ve sanayiyeulaşımı kolaylaştıracak 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için ihale ilanı yayınlandı. İki aşamada tamamlanacak ihalede 28 Temmuz’da ön yeterlilik ihalesi yapılacak. Değerlendirmeler sonucu yeterli bulunan firmalara ikinci aşama için davet gönderilecek. Yıl sonunda başlaması planlanan Ç ;iğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak.

14 İSTASYON OLACAK

14 istasyondan oluşacak 11 km’lik güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak bağlantı köprüsü ile geçilerek Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne, Çiğli İZBAN Durağı’na ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesi’ne ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Ataşehir’den Mavişehir İZBAN istasyonuna da tramvay hattı ile ulaşım sağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 32,6 kilometreye ulaşacak.

Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla birlikte daha da güçlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin, kent içi ulaşımda fosil yakıt tüketimini en aza indirme hedefiyle ağırlık verdiği toplu taşıma yatırımları sayesinde her gün fazladan binlerce otomobilin trafiğe çıkarak havayı kirletmesi önleniyor. Her bir tramvay seferinde 3 otobüse sığacak kadar yolcu taşınabiliyor.