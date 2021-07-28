İzmir’in yeni tramvay ihalesinde yüzde 51 yerlilik şartı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:31

Kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için 414 milyon liralık yatırımla Çiğli Tramvayı’nın inşaatına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 26 adet elektrikli tramvay aracı için ihaleye çıktı. Üretilecek araçlarda yüzde 51 oranında yerlilik şartının sağlanmasının zorunlu olduğu ihale İzmir Metro A.Ş. tarafından düzenlendi. 6 firmanın dosya aldığı ihaleye Bozankaya A.Ş. firması katılarak 749 milyon 750 bin TL’lik teklif verdi. CRRC ile Hyundai Rotem firmaları da teşekkür mektubu sundu. Detaylı değerlendirme ihale komisyonu tarafından yapılacak.

İLK ARACIN TESLİMATI İMZADAN 18 AY SONRA

İhaleyi kazanan firma sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk iki aracı 18 ay sonra teslim edecek. Araçların tümü 27 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 64’e çıkacak.

14 STASYONDAN OLUŞUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevreci, ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden biri olan Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve A tatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban İstasyonu bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde hayata geçirilecek. Çiğli ilçesinde ulaşım kolaylaşacak.

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak. Çiğli Tramvayı, 414 milyon liralık yatırımla 2022 yılı sonunda tamamlanacak.

Temeli 6 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla atılan Çiğli Tramvayı’nda çalışmalar kesintisiz sürüyor. Karşıyaka Tramvayı’nı Çiğli Tramvayı’na bağlayacak 500 metrelik bağlantı köprüsünün imalatı, Çiğli Evka-5 kavşağından itibaren Ata Sanayi Bölgesi’nde ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde de hat imalatları sürüyor. 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban İstasyonu bağlantısı için de hat kazısı başladı.