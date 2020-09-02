'İzmirli avukatlar iktidar yalakası baroya geçit vermez'

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:51

Yeni adli yıl açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, hükümetin çoklu baro yapılanmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Av. Özkan Yücel şunları söyledi: “Çoklu baro çalışması ile avukatları ele geçirmeye, dizginlemeye çalışıyorlar. Hatırlayacaksınız muhtemelen, çünkü o mücadelenin ön saflarında yine İzmir Barosu vardı. Sonuna kadar hayır dedik. Parlamento’daki parmak çoğunluklarına dayanarak bir kanun çıkardılar. Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine ilişkin kuvvetli bir umuda sahibim. Ama ne fark eder? Anayasa Mahkemesi’nden dönmese bile, bu kanun aynen geçse bile İzmir, Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına aykırı bir baronun, yürütmenin emir talimatıyla kurulmuş bir baronun varlığına asla izin vermez, İzmirli avukatlar hiçbir zaman iktidar yalakası bir baronun İzmir’de hayata geçirilmesine izin vermezler.

Adli yıl açılışı için düzenlenen kokteyle çok sayıda avukatın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı.



