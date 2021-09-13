İzmirliler denizde sinemayı sevdi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 12:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8-12 Eylül tarihleri arasında UCLG Kültür Zirvesi’ne paralel olarak yaptığı “1. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması” sona erdi. Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması ve Göztepe iskelesindeki Kadifekale yüzer platformunda düzenlenen film gösterimlerinin yanı sıra Swiss Otel-Büyük Efes’de iki gün süren bir toplantı düzenlendi. ‘Buluşma’ya Tunus, Fas, Lübnan, Filistin, Suriye, Slovenya, Hırvatistan, İtalya ve Fransa’dan sinema kurumu temsilcileri, festival yöneticileri, yapımcı ve yönetmenlerle, aralarında geçen yıl ülkemizde ve yurt dışında önemli ödüller kazanan Reis Çelik, Leyla Yılmaz ve Fikret Reyhan’ın da yer aldığı sinemacılar katıldı.

SEFİLLER'DEN LÜBNAN SEMALARINA

Buluşmanın 2019-2021 yapımı filmlerden oluşan gösterim programında, Yunan yönetmen Christos Nikou’nun “Elmalar”, Cezayir asıllı Fransız yönetmen Maiwenn’in “DNA”, Filistinli yönetmen Amin Nayfeh’in “200 Metre”, Faslı yönetmen Alaaddin Aljem’in “Meçhul Aziz”, Mali asıllı Fransız yönetmen Ladj Ly’nin “Sefiller”, Filistinli yönetmen Elia Süleyman’ın “Burası Cennet Olmalı”, İspanyol yönetmen Alejandro Amenabar’ın “Savaşın Gölgesinde”, Fransız yönetmen Robert Guédiguian’ın “Gloria Mundi”, Tunuslu yönetmen Kouther Ben Hania’nın “Derisini Satan Adam”, Cezayir asıllı Fransız yönetmen Mouina Meddour’un “Papicha”, İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in “Eş Anlamlılar”, Fransız yönetmen Chloé Mazlo’nun &ld quo;Lübnan Semaları”, Cezayirli yönetmen Merzak Alllouache’ın “Aile” filmlerinin yanı sıra Türkiye’den Fikret Reyhan’ın “Çatlak” ve Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek” filmleri yer aldı. Reyhan ve Yılmaz gösterimler sonrası Fransız Kültür Merkezi’nde seyircilerin sorularını yanıtladı. Filistinli yönetmen Amin Nayfeh de açılış gecesi Kadifekale gemisinde festival yönetmeni Vecdi Sayar ile bir söyleşi yaptı. İzmirlilerin özellikle Kadifekale yüzer tesisindeki film gösterimlerine ilgisi büyük oldu.

Akdeniz Sinemaları Buluşması kapsamında her yıl bir sinema insanına ödül vermeyi kararlaştıran Büyükşehir, ödüle Fransız Sinemateki’nin kurucusu İzmir doğumlu Henri Langlois adının verilmesini ve ilk yılın ödülünü Cezayir sinemasının ustalarından Merzak Allouache’ye vermeyi kararlaştırmıştı. Ne var ki festivalin başlamasına birkaç gün kala Allouache COVID’e yakalanınca İzmir’e gelemedi. İzmirli heykeltraş Tonguç Sevcan’ın tasarladığı heykelcik, Allouache’a önümüzdeki yılın buluşmasında takdim edilecek.