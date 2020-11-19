19 Kasım 2020 Perşembe, 19:13

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Başkan Odabaşı, “Depremi ilk duyduğumuz gün bölgeye gelmiştik. Arama kurtarma ekipleri 5 gün aktif olarak Rıza Bey Apartmanı’nda çalıştı. İzmirlilerin acısını paylaşıyoruz. Deprem gerçeğini unutmuyoruz. Deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri planlıyoruz. Tunç Soyer ile bilgi alışverişinde bulunduk” diye konuştu.