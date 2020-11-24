İznik'te Roma dönemine ait mezar taşı keşfedildi
UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde, 8 insana ait kemiklerin bulunduğu 5'inci yüzyıla ait mezar odası keşfedildi. O dönemde yaşayan bir kadının, 48 yaşındaki eşi ve 14 yıl yaşındaki oğlu için yaptırdığı kayda geçirilen mezar taşında, “Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir. Kim onu yok ederse kıyamet günü Tanrı'ya hesap verecektir” ifadeleri yer aldı.
Tarihte birçok medeniyete başkentlik yapan Bursa’nın tarihi ilçelerinden İznik’te, erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinlikte, arkeologların çalışmaları devam ediyor.
Hisardere yolu üzerinde bulunan alanda yaklaşık bir yıldır süren çalışmalarda terakotadan yapılan ve 1500 yıllık olduğu tahmin edilen özel mezar odası ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemiklere rastladı. Bir mezar taşında keşfedilen ve Türkçeye çevrilen yazı ise tarihçiler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
'BEN HERENNIA VITALIA'
İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, mezar taşında, "Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens’in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir, ama kim onu yok ederse kıyamet günü Tanrı'ya hesap verecektir" ifadelerinin yer aldığını söyledi.
Keşfin ardından bu yazıtı Prof. Dr. Boris Dreyer’e çözdürdüklerini belirten Türkmenoğlu, "5'inci yüzyıla ait mezar taşı. Bunun üzerinde de bir kadının hem 48 yaşında ölen kocası hem de 14 yaşında olan oğlu için bir mezar yaptırdığını anlıyoruz" dedi.
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
İznik Müze Müdürü Türkmenoğlu, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bölgeden çıkan eserlere ilişkin ise, "Kazı çalışmalarımız Müze Müdürlüğü başkanlığında ve 9 Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç’in bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında bugüne kadar 3 lahit ile birlikte çeşitli çapkı mezarlar ve oda mezar örnekleri ortaya çıkarılmıştır" diye konuşta.
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