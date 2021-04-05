İZSU'dan 2 yılda 1 milyar TL'lik yatırım

05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:50

İzmir'de son 2 yılda kentin sorunlu bölgelerindeki eksiklerin giderilmesi ve su kayıplarının en aza indirilmesi için önemli yatırımlara imza atıldı. Bu sürede toplam 605 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 346 kilometre branşman hattı yenilendi, 210 bin 44 adet içme suyu şebeke ve branşman arızası giderilerek kayıp kaçak oranlarında önemli ölçüde azalma sağlandı. Ayrıca 121 bin 758 adet yeni sayaç bağlantısı yapıldı. İZSU yer altı ve yüzeysel su kaynaklarını dünya standartlarında arıtan 11 adet içme suyu arıtma tesisi ile toplam 1 milyon 946 bin 472 aboneyi sağlıklı içme suyu ile buluşturdu.

- Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmetleri için 2 yılda toplam 488 milyon 285 bin liralık yatırım yapıldı.

- İçme suyu yatırımlarından bazıları:

- Dikili’nin merkezinde içme suyu altyapısı tümüyle yenilendi.

- Çeşme’de son yıllarda yaşanan su sıkıntısını gidermek için eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ve su şebekelerini yenileme çalışmalarına devam edildi.

- Arızaların ve su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla Foça’nın 40 yıllık içme suyu hattı yenilendi.

- Torbalı’da yürütülen çalışmalar kapsamında 240 kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı imalatı ve bakım onarım çalışması yapıldı. 120 km lik yenileme çalışması ise başladı.

- Kiraz ilçesinin birçok noktasında ekonomik ömrünü yitirmiş içme suyu şebeke hatlarının yenileme çalışması başlatıldı.

- Seferihisar’ın artan su ihtiyacının uzun yıllar kesintisiz karşılanması hedefi ile ilçenin 30 yıllık içme suyu hatlarının yenileme projesine start verildi.

- Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yapımı tamamlandı. İşletmeye alındı. Olası büyük arıza durumlarında şehri susuz bırakmamak için alternatif içme suyu hatları oluşturuldu.

- Mordoğan’a en iyi hizmeti vermek için projelendirilen yeni İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlandı.

- Foça ve Yenifoça’ya hizmet edecek olan 30 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu arıtma tesisinin yapımı devam ediyor.

- Bornova’nın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Karaçam Göleti’nin suyunu “içme suyu” haline getirecek yılda 500 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin yapımı tamamlanmak üzere.

- Dikili’nin Çandarlı ilçesine sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak Çandarlı Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı, yapımı devam ediyor.

- Halkapınar İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesisi’nin kapasite artırma çalışmaları başlatıldı.

- İZSU Genel Müdürlüğü, 2020 ve 2021 yılları içerisinde arıtma tesisi yatırımlarını köylere de ulaştırdı. Kınık, Dikili, Bergama ve Kiraz ilçelerinde paket içme suyu arıtma tesisleri kuruldu.

- Kentin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için iki yılda toplam 129 adet yeni sondaj kuyusu açılarak alternatif su kaynakları kentlilerin hizmetine sunuldu. Yürütülen çalışmalar kapsamında 103 sondaj kuyusu imalatı ise devam ediyor.

- Atık su projelerinde tarihi yatırımlara imza atıldı





Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2’si ileri biyolojik, 39’u biyolojik ve 6’sı doğal atık su arıtma yöntemi ile arıtım yapan ve günlük toplam arıtma kapasitesi 947 bin 771 metreküp olan 67 adet atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor. 2 yılda 555 milyon 772 bin 370 metreküp atık suyu arıtarak doğaya kazandıran İZUS bölgelerin değişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma, atık su ve kanalizasyon şebekesi yatırımlarını sürdürdü.

İZSU, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Çürütme Ünitesi’nde toplam 10 milyon 776 bin metreküp biyogaz ve 7 bin 534 ton kurutulmuş çamur elde ederek çimento fabrikalarında ek yakıt olarak sunmaya devam etti. Çamurun kurutulmasında yenilenebilir bir enerji olan güneşi kullanarak taşıma ve çamur kurutma maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlayan Havza Atıksu Arıtma Tesisi içindeki Solar Çamur Kurutma Ünitesi’nde ise 260 ton kurutulmuş çamur elde edildi.

İZSU, atık su projeleri için iki yılda toplam 399 milyon 273 bin liralık yatırım yaptı.

- Atık su yatırımlarından bazıları:

- İzmir, ileri biyolojik yöntemle çalışan yeni bir atık su arıtma tesisine daha kavuştu. Foça Gerenköy’de hizmete giren tesis, 16 bin kişiye hizmet veriyor.Buca 7km (Hürriyet, Bucakoop, Yıldız, Kuruçeşme)

- Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Gümrük Atıksu Pompa İstasyonlarına koku giderim sistemleri kuruldu. Tamamlanan çalışmalar sayesinde bu bölgelerde çevreyi rahatsız eden koku problemi ortadan kaldırıldı.

- Mordoğan’da yeni bir ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurmak için çalışmalar sürüyor.

- Kemalpaşa Ulucak’ta günlük 5 bin metreküp arıtma kapasitesiyle 25 bin kişiye hizmet verecek yeni bir atık su arıtma tesisinin yapımına başlandı.Konak 12 km (Ali Reis, Hurşidiye, Namazgah, Sakarya, Yeni, Yenigün, Akarcalı, Ballıkuyu, Kadifekale, Kocakapı, Kültür ve Alsancak Mahalleleri)

- Çeşme’nin sağlıklı kanal altyapısına kavuşması için projelendirilen çalışmalar kapsamında Alaçatı’da kurulan terfi merkezinin revizyonu tamamlandı.

- Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi’nde evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının da arıtımını sağlamak amacıyla kapasite artırımı yapım ihalesi tamamlanmak üzere Nisan ayı içerisinde yapımına başlanacak.

- Buca Sebze ve Su Ürünleri Hali’nde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlayan paket arıtma tesisi hizmete girdi. Urla Özbek mahallesinde ise paket arıtma sistemi kurmak için çalışma başlatıldı.

- Urla Gülbahçe’de yeni kanalizasyon şebekesi, atık su ve yağmur suyu hattı oluşturuldu. Bölgede devam eden dere ıslahı projesi tamamlandı.

- Mordoğan’ın tamamına hizmet edecek yeni kanalizasyon hattının yapımı tamamlanmak üzere.

- Kemalpaşa’nın altyapısını geliştirmek için yapılan önemli yatırımlarla Ulucak ve Bağyurdu ilçelerinde yeni kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlanmak üzere

- Ödemiş merkez mahallelerinin kanalizasyon hattının daha sağlıklı hale getirilmesi için başlatılan atık su kollektör hattı çalışmaları ise devam ediyor.

- Taşkınları önlemeye yönelik yatırımlar

- İZSU Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların kentte yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kanal ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. 2 yılda 72 km ayrıştırma yapan İZSU, yüzülebilir Körfez hedefi için büyük önem taşıyan projeler kapsamında 115 milyon 127 bin liralık yatırım yaparak 3 ayrı noktada ayrıştırma çalışmalarına başladı.

NELER YAPILDI?

Şiddetli yağışların yarattığı sorunları yağmur suyu kanallarının ayrıştırılması projesiyle çözüme kavuşturmak amacıyla Konak Gültepe, Buca, Bornova’nın yağışlarda sıkıntı yaşayan bölgelerini ele alarak kapsamlı bir çalışma başlatan İZSU, bu bölgelerde 62 km yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanmasını sağlayarak yağışlarda yaşanan su birikintilerinin önüne geçiyor.

Yağmur suyu ayrıştırma projesi kapsamında önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar:

- Karşıyaka 6 km (Zübeyde Hanım ve İnönü Mahalleleri)

- Bayraklı 11km (Doğançay, Yamanlar, Postacılar, Emek ve Onur Mahalleleri)

- Çiğli 21 km (Güzeltepe, Şirintepe ve Yakakent ve Balatçık Mahalleleri

- Karabağlar 7km (Kibar, Karabağlar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay ve Selvili Mahalleleri)

- Bayındır 7 km (Çırpı ve Hasköy Mahalleri)