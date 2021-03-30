Japonya zayıf rakibine acımadı 14-0!
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu'nda Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup etti.
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu müsabakasında karşı karşıya gelen Japonya - Moğalistan maçının sonucu uzun yıllar unutulamayacak. Japonya, Moğolistan ağlarına 90 dakikada tam 14 gol sığdırdı. Japonya'nın gollerini:
13' Minamino
23', 55', 90+1', 90+3' Osako
26' Kamada
33' Morita
39' Tuyaa (k.k)
68', 90+4' Inagaki
73', 79' Ito
78', 87' Furuhashi kaydetti.
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu'nda Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup etti.— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) March 30, 2021
? 13' Minamino
? 23', 55', 90+1', 90+3' Osako
? 26' Kamada
? 33' Morita
? 39' Tuyaa (k.k)
? 68', 90+4' Inagaki
? 73', 79' Ito
? 78', 87' Furuhashi pic.twitter.com/X6biuk6kiX
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