Japonya zayıf rakibine acımadı 14-0!

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu'nda Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 16:49
Japonya zayıf rakibine acımadı 14-0!
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Dünya Kupası Elemeleri F Grubu müsabakasında karşı karşıya gelen Japonya - Moğalistan maçının sonucu uzun yıllar unutulamayacak. Japonya, Moğolistan ağlarına 90 dakikada tam 14 gol sığdırdı. Japonya'nın gollerini:

13' Minamino 

23', 55', 90+1', 90+3' Osako 

26' Kamada 

33' Morita 

39' Tuyaa (k.k) 

68', 90+4' Inagaki 

 73', 79' Ito 

 78', 87' Furuhashi kaydetti.

 



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