Japonya'da robot sosyal mesafeye uymayanları tespit ediyor
Japonya’da ünlü futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağaza müşterilerin maske takıp takmadığını kontrol eden ve sosyal mesafe ölçümü yapan bir robotu kullanmaya başladı. "Robovie" adı verilen robot, sahip olduğu lazerler aracılığıyla yüz taraması yapıyor, maske takmayan kişileri kibarca uyarıyor.
Japonya, olası üçüncü bir yeni tip koronavirüs dalgasına hazırlanırken, futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağaza, Covid-19 önlemlerini etkin bir şekilde uygulayabilmek amacıyla bir robotu işe aldı.
Kyoto'daki Advanced Telecommunications Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Robovie adlı robot maske takmayan müşterileri tespit edip onları kibar bir şekilde uyarıyor.
Uzmanlar, Japon halkının bir robot tarafından uyarıldığında insanların tepkisine nazaran daha az utandığını söyledi.
PERSONEL VE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ TEMASI AZALTIYOR
Bununla birlikte, bir dizi robotik yeniliğin arkasındaki Robovie'nin geliştiricileri, söz konusu robotun alışveriş yapanlarla personel arasındaki yakın teması azaltacağını açıkladı.
Mağazanın yerleşimi hakkında önceden yüklenmiş bilgilerle donatılan Robovie’nin, insanların hareketlerini gözlemlemek için bir kamera ve çeşitli sensörlerle donatıldığını ve sosyal mesafeyi ölçmek için lazer kullandığı belirtildi.
Öte yandan, Tokyo, Osaka ve diğer şehirler ve bölgeler, hafta sonları rekor sayıda günlük vaka artışı bildirirken, Japonya’da pandeminin başlangıcından bu yana 116 bin 617 vaka ve bin 883 ölüm doğrulandı. Bununla birlikte Başbakan Yoshihide Suga, ikinci bir olağanüstü hal ilan etme planları olmadığını söyledi.
Kaynak: NTV
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