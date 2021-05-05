Japonya'da tırmanış yapan polis memuru hayatını kaybetti, meslektaşı aranıyor
Japonya'da tırmanış yapan polis memuru hayatını kaybetti, meslektaşı aranıyor
Japonya'nın doğusundaki Tanigawa dağında imdat çağrısı üzerine yapılan aramada, bir polis memurunun cesedinin bulunduğu, kadın meslektaşının ise arandığı bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre iki gün önceki imdat çağrısı sonrası aranan polis memuru Kenji Konagai'nin (43) cesedi, Gunma eyaletindeki 1977 metrelik Tanigawa dağında bulundu.
Yerel polis kaynaklarına göre ceset, bir doğa yürüyüşü rotasının 250 metre aşağısında saptanırken, 52 yaşındaki kadın meslektaşı için çevre bölgelerde aramalar sürüyor.
Ülkenin Nagano ve Gifu eyaletleri arasında uzanan 3 bin 180 metrelik Yarigatake dağında tırmanış yapan 3 kişinin de cesedine ulaşıldı.
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