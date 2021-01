Jared Leto'lu 'Morbius'un vizyon tarihi ertelendi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 02:30

Sony, bünyesinde oluşturulan Marvel Sinematik Evreni kapsamında bulunan "Morbius" filminin vizyon tarihini 7 ay erteledi. Jared Leto'nun başrolünde olduğu çizgi roman uyarlaması "Morbius"un vizyon tarihi, 19 Mart'tan 9 Ekim 2021'e alındı.

Beyazperde'nin aktardığına göre ilk vizyon tarihi 2020 yılının yaz ayları olarak planlanan "Morbius", korona virüsü salgını nedeniyle gösterime giremedi. "Morbius"la beraber Marvel Sinematik Evreni'nde bulunan "Venom: Let There Be Carnage" filmi de ertelendi.

Filmin oyuncu kadrosunda Jared Leto'ya eşlik eden diğer oyuncular arasında Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson ve Michael Keaton gibi isimler yer alıyor.

Bir vampir filmi olan "Morbius"ta, başkahraman, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra birçok insanüstü güce de sahip olur.