Jennifer Aniston, Hollywood dışından biriyle ilişkiye başlamak istiyor

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:42

Jennifer Aniston, Friends'deki rol arkadaşı David Schwimmer ile arasında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.



People'a pazartesi konuşan Jennifer Aniston, ünlü biriyle ünsüz birinin ilişkisinin yürüyüp yürümeyeceğine dair soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii ki yürür. Kesinlikle... Ben de endüstriden olmayan biriyle ilişkiye başlamayı umuyorum. Bu güzel olurdu."

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi ünlülerle evlenen Aniston haziranda, yeni bir partner bulmak için çöpçatanlık uygulamalarını "kesinlikle kullanmayacağını" söylemişti:

"Normal flört yöntemlerine bağlı kalacağım. Birinin sana çıkma teklifi etmesi… Bunu tercih ediyorum."

"DAVID SCHWIMMER BENİM KARDEŞİM"

Aniston ve popüler komedi dizisi Friends'deki rol arkadaşı David Schwimmer arasındaki aşk dedikoduları da son döneme damga vurmuştu.

Bu söylentilere, Friends'in mayısta ekranlara gelen yeniden buluşma bölümü yol açmıştı. Zira ikili, 1990'larda Friends'in çekimleri sırasında birbirlerine aşık olduklarını belirtmişti.

Ancak yıldız isim 13 Eylül'de yaptığı açıklamada Schwimmer'ı "kardeşi" olarak gördüğünü ifade ederek ikili arasındaki flört dedikodularına son vermişti.

Aniston, çiftin romantik ilişki kurduğuna dair söylentileri "tuhaf" bulduğunu kaydetmişti:

Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim' diye düşündüm.

Schwimmer'ın temsilcileri de söylentiler sırasında spekülasyonun "hiçbir gerçekliğinin" olmadığını bildirmişti.