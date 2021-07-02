JES direnişçisi kadınlardan Başkanı Atay’a teşekkür
Jeotermal Enerji Santralleri’ne (JES) karşı verdikleri mücadele ile bilinen Kızılcaköylü direnişçi kadınlar ile Kızılcaköy Mahalle Muhtarı Ali Aşkıntaş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Atay’ın talimatı ile Efeler Belediyesi tarafından açılan davanın ardından, Kızılcaköy Mahallesi’nde kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak ÇED olumlu kararı mahkemece iptal edilmişti. Kızılcaköylü kadınlar, kazanılan hukuk zaferi sonrasında Başkan Atay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Direnişçi kadınlar ile Kızılcaköy Mahalle Muhtarı Ali Aşkıntaş’ı Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Atay, “Çevreye ve Efeler halkımıza zarar veren JES’lere karşı mücadelede sonuna kadar yanınızdayım. Bana getirdiğiniz çiçekleri asıl sizler hak ediyorsunuz. Sizler direndiniz. Bizler de yerel yönetici olarak elimizden geleni yaptık. Birlikte kazandık. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Efeler ailemin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için verdiğim mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim” dedi.
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